Рішення ухвалив уряд на сьогоднішньому засіданні.

Кабмін звільнив Дмитра Кліменкова з посади заступника міністра оборони України Рустема Умєрова. Він відповідав за питання закупівель.

Як повідомляє Урядовий Telegram-канал, відповідне розпорядження Кабінет Міністрів ухвалив на своєму засіданні 28 січня.

Кадрові зміни в Мінобоорони України

Як повідомляв УНІАН, нещодавно міністр оборони України повідомив про кадрові рішення у зв’язку з проваленим забезпеченням армії. За останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами відбувалися політичні ігри, "зливи" контрактів та інформації, наголосив міністр. У зв’язку з цим, як інформував Умєров, він прийняв рішення відсторонити всіх тих, хто провалив цю роботу. Зокрема, зазначив, робить до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова. Також він повідомив, що контракт із Мариною Безруковою, яка очолювала Агентство оборонних закупівель, Міністерство оборони не продовжує.

Відео дня

Нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Він висловив впевненість, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності.

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