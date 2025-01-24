Закупівлі зброї, які повинні бути закритими, перетворилися на "Амазон", сказав міністр.

За останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами відбувалися політичні ігри, "зливи" контрактів та інформації. Тому він прийняв рішення про кадрові зміни. Про це міністр оборони України Рустем Умєров написав у Facebook.

За його словами, Міноборони ставить перед Агентством оборонних закупівель (АОЗ) вимогу вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням.

"На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, "зливи" контрактів, "злив" інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ", - наголосив він.

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Міністр додав, що закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з Росією, чомусь "перетворилися на "Амазон", де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників".

Умєров наголосив, що було багато піару, але українські захисники не відчули на фронті надходження озброєння, про яке багато говорилося.

Міністр оборони України заявив, що ухвалив рішення відсторонити всіх тих, хто провалив цю роботу. Зокрема, зазначив, робить до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова. Також повідомив, що контракт із Мариною Безруковою, яка очолювала Агентство оборонних закупівель, Міністерство оборони не продовжує.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ (Державний оператор тилу, - ред.) мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша - лише створювала медійний шум. Розмов про закупівлю озброєння для армії багато, результат - незадовільний. Ми змінюємо систему, щоб результат був на фронті, а не в новинах", - наголосив Умєров.

Він також повідомив, що Міністерство оборони відкликає двох представників держави з Наглядової ради.

"Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежних представники Наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління. Перезапуск Наглядової ради відбудеться найближчим часом", - зазначив міністр оборони.

Забезпечення зброєю ЗСУ: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, між бригадами ЗСУ щомісяця розподілятимуть 2,5 мільярда гривень для закупівлі БпЛА.

За словами міністра Умєрові, командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті.

"Це ще один крок до створення максимально гнучкої системи забезпечення військових усім необхідним для захисту України", - зазначив міністр.

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