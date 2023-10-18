Умєров представив свою команду та свою програму.

Наприкінці вересня уряд призначив нових заступників міністра оборони. Сьогодні Рустем Умєров, що з початку вересня очолює українське оборонне відомство, презентував свою команду та програму, розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

"Я провів нараду з міністром оборони України – він представив свою команду, свою програму. Склад міністерства оновлено. Вже є й перші кроки для розв’язання тих питань, про які говорили військові. Зменшувати бюрократію, спрощувати документообіг, всі процедури, вивільняти час командирів на бойову роботу замість паперової", - повідомив Зеленський.

Як зазначив президент, в оборонному відомстві буде більше цифровізації та чіткості в постачанні у війська. "Має бути більше готовності й для зворотного зв’язку з військовими та подолання накопичених проблем", - сказав президент.

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Зміна керівництва Міноборони України - що треба знати

У вересні 2023 року Кабінет міністрів України розпочав масштабну реорганізацію Міністерства оборони України у зв'язку зі зміною голови відомства: на місце колишнього міністра Олексія Резнікова обрали Рустема Умєрова. Останній у 2022-2023 роках обіймав посаду очільника Фонду державного майна України.

18 вересня Кабмін офіційно звільнив всіх заступників Резнікова: Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова.

27 вересня уряд призначив нових заступників міністра оборони. Зокрема, на посади заступників було призначено Юрія Джигира, Катерину Черногоренко та Наталію Калмикову.

5 жовтня Кабмін призначив ще трьох заступників: Івана Гаврилюка, Дмитра Кліменкова та Станіслава Гайдера.

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