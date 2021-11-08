Саакашвілі перевозили на машині, поділилася народна обраниця.

Екс-президента Грузії, голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі вивезли в Глдані проти його волі, він чинив опір.

Про це у своєму відеозверненні на сторінці в Facebook повідомила народний депутат від "Слуги народу", дівчина чиновника Єлизавета Ясько.

"Щойно представник грузинського омбудсмена вийшов з глданської в'язниці і підтвердив, що Міхеїл Саакашвілі перебуває саме там. Він озвучив кілька дуже страхітливих моментів. Перше – те, що Саакашвілі вивезли з в'язниці в Руставі проти його волі і без будь-якого дозволу, повідомлення його адвокатів, його близьких, кого-небудь. Про це ніхто не знав. Друге – те, що Міхеїл намагався чинити опір, але його силоміць змусили і вивезли з руставської в'язниці", – розповіла Ясько.

Читайте такожСаакашвілі відреагував на відео, на якому нібито їсть попри голодування: розкрив, що приймавКрім того, додала вона, Саакашвілі перевозили все ж нібито на машині, а не на вертольоті.

Також, за її словами, в глданській в'язниці зараз відбуваються "дуже страшні події".

"Дуже багато ув'язнених кричать, організовують провокації, вимикають світло. Міхеілу Саакашвілі зараз дуже небезпечно перебувати в глданській в'язниці", – підкреслила депутат.

Вона додала, що на даний момент немає інформації ні про стан Саакашвілі, ні про те, яку саме медичну допомогу йому надають в Глдані.

Ясько також зазначила, що за деякою інформацією, до в'язниці стягнули спецназ і водомети.

Міністерство закордонних справ України закликає грузинську сторону невідкладно перевезти Саакашвілі в цивільний медичний заклад, де були б всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги, повідомляє прес-служба МЗС у коментарі через переведення Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу №18 у Глдані.

"Міністерство закордонних справ розчароване переведенням громадянина України Міхеїла Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу №18 в Глдані та відсутністю інформування про це української сторони", – йдеться в повідомленні.

Сьогодні до зовнішньополітичного відомства Грузії передано офіційну ноту МЗС України з цього приводу.

"Подальше перебування громадянина України Міхеїла Саакашвілі в пенітенціарному медичному закладі створює додаткові ризики і напруження, яких можна уникнути, керуючись гуманітарними міркуваннями", – додали в МЗС.

У відомстві зазначили, що МЗС і посольство України в Грузії продовжує тримати ситуацію навколо Саакашвілі на особливому контролі.

Нагадаємо, 8 листопада видання "Грузія Online" з посиланням на матір Саакашвілі Гіулі Аласанію повідомило, що екс-президента відвезли з пенітенціарної установи №17 у невідомому напрямку. Передбачалося, що його перевезли в Горійський військовий госпіталь, оснащений сучасною медичною технікою.

За словами особистого лікаря Саакашвілі Ніколоза Кіпшидзе, скликаний за рішенням МОЗ консиліум лікарів одноголосно ухвалив, що Саакашвілі потребує негайної госпіталізації в багатопрофільну клініку.

Народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько на своїй сторінці в Facebook повідомила, що Саакашвілі нібито перевезли в лікарню у Горі на вертольоті, а згодом – що Саакашвілі перевезли в "найнебезпечніше місце для його життя" – глданську в'язницю.

Раніше сам Саакашвілі виступав проти переведення його до глданської в'язниці, адже деякі в'язні опинилися там саме за часів його президентства.

Автори: Таня Поляковська, Тамара Отовська