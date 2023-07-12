Президент України зазначив, що це вже третя вдала зустріч.

Президент України Володимир Зеленський 12 липня провів переговори з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Зустріч відбулася на полях самміту НАТО у Вільнюсі.

Зеленський вказав, що це вже третя зустріч й третя удача для України на саміті за сьогодні.

"Оборона, політика, наша спільна безпека. Подякував за зброю, в тому числі далекобійну зброю. Міцна підтримка України на шляху до НАТО", - повідомив президент України у своєму Telegram-каналі.

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При цьому він підкреслив, що сторони працюють над гарантіями безпеки України на шляху до НАТО.

"Дуже хороша зустріч!" - підкреслив Зеленський.

Саміт НАТО у Вільнюсі - останні новини

11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, прем'єром Канади Джастіном Трюдо і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

В ході розмови Зеленський і Шольц домовилися, що Україна отримає додаткові установки Patriot і ракет до них.

У свою чергу Трюдо повідомив про передачу бронетехніки для Збройних сил Украни. Сторони обговорили безпеку на шляху до членства в Альянсі.

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