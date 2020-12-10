Глава МЗС України передав новобраному президенту Молдови запрошення від українського колеги Володимира Зеленського відвідати Київ.

Новобраний президент Молдови Майя Санду підтвердила, що її візит в Україну у січні 2021 року стане першою закордонною поїздкою на посту глави держави.

Про це йдеться у заяві МЗС України за підсумками робочого візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Молдови.

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Зокрема, Кулеба привітав Майю Санду з переконливою перемогою на президентських виборах і передав їй запрошення від імені президента Володимира Зеленського відвідати Україну. Санду прийняла запрошення і зауважила, що візит до України буде її першою закордонною поїздкою на посту президента.

«Україна вітає успішне проведення вільних і демократичних президентських виборів у Молдові, які чітко підтвердили європейський вибір молдовського народу. Ми готові відкрити якісно нову сторінку в українсько-молдовських відносинах», - заявив Кулеба.

Глава МЗС висловив вдячність Санду за її чітку і послідовну позицію у засудженні російської агресії та окупації РФ українського Криму, а також у підтримці територіальної цілісності України.

Міністр також запропонував новообраному президенту Молдови взяти участь у діяльності ініційованої Україною Кримської платформи.

«Зі свого боку, ми і надалі підтримуватимемо територіальну цілісність Молдови в процесі придністровського врегулювання і спільно наполягатимемо на виведенні російських військ з регіону Придністров’я», - наголосив міністр.

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Автор: Віталій Саєнко