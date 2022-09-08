У контексті заборони на отримання віз російськими громадянами очільник ОП також наголосив, що росіяни не мають права бути серед цивілізованих громадян країн Заходу.

План санкцій проти Російської Федерації виконаний на 70%, але тиск має посилюватися.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, про це заявив керівник ОП Андрій Єрмак під час чергового засідання Міжнародної експертної групи щодо санкцій проти Росії, яку очолюють Єрмак та екс-радник президента США з питань нацбезпеки Посол Майкл Макфол.

Зазначається, що група традиційно зустрічається у форматі відеоконференції.

Відео дня

Зокрема, Єрмак подякував членам групи за продуктивну роботу протягом п’яти місяців і привітав їх із досягненням вагомого результату – виконанням на 70% Плану дій, представленого у квітні цього року.

Керівник ОП запропонував членам групи обговорити документ щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Він наголосив на тому, що це "непростий процес, але не варто зупинятися, тому що Росія є терористичною державою й цього вимагає український народ".

Також співрозмовники торкнулися теми заборони на отримання віз російськими громадянами.

Керівник офісу зауважив, що Єврокомісія запропонувала призупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ, але, на його думку, потрібно домагатися більшого й готувати відповідні пропозиції.

"Росіяни, ці нелюди, взагалі не мають права бути серед цивілізованих громадян країн Заходу. Ви можете собі уявити, щоб російські жінки телефонували своїм чоловікам і казали вбивати й ґвалтувати українців? Це реальні переговори, перехоплені нашою розвідкою. А потім ці ж російські "жінки" просто приїжджають до Європи полежати на пляжах і походити до музеїв. Це абсолютно неправильно", – переконаний Єрмак.

Очільник Офісу глави держави наголосив, що Україна активно виконує внутрішню роботу щодо санкцій проти РФ.

Зокрема цими днями було застосовано санкції до понад 600 осіб, які належать до керівної верхівки Росії, а також створено Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.

Підкреслюється, що учасники засідання відзначили прогрес у роботі з документами та наголосили на тому, що санкційний тиск на Росію має лише посилюватися.

"Вони обговорили необхідність запровадження санкцій у галузі атомної енергетики, відмову від імпорту урану з Росії. Також ішлося про системну покрокову реалізацію обмеження ціни на російську нафту, що суттєво зменшить надходження до бюджету РФ і вплине на її нафтовидобувну галузь", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони спростував маніпулятивну інформацію Росії про те, що "економіка РФ витримала перший удар санкцій".

У свою чергу Bloomberg опублікував статтю, в якій зазначив, що санкції Заходу можуть завдати глибокої економічної шкоди Російській Федерації. У ключових секторах спостерігається різке падіння виробництва, а кваліфіковані кадри стали виїжджати з країни.

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