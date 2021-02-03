За словами прес-секретаря президента, ці медіа стали одним з інструментів війни проти України, тому заблоковані з метою захисту національної безпеки.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів «NewsOne», «ZIK», «112 Україна», на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, з боку Російської Федерації.

Читайте такожЛітаки Медведчука та Козака, якими вони літали до Росії, опинилися під українськими санкціями - ЗМІПро це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Рішення РНБО про накладання санкцій на Тараса Козака та низку телеканалів ухвалено відповідно до статті 5 закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України. Це рішення розроблено в законодавчому полі України», - заявила вона.

За словами Мендель, раніше РНБО накладала ті чи інші обмежувальні заходи на українських громадян, зокрема тих, які співпрацювали з ворогом на окупованих територіях.

«Блокування телеканалів з так званого пулу Віктора Медведчука, які фіктивно оформлені на його соратника Тараса Козака, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, яка в Україні є безперечною цінністю», - підкреслила вона.

На переконання Мендель, ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів чи висвітлення принаймні двох точок зору.

«Натомість вони перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора, яка порушила суверенітет та державні кордони України. Вже навіть підтверджено фінансування цих каналів з Росії. Ці медіа стали одним з інструментів війни проти України, тому заблоковані з метою захисту національної безпеки», - наголосила вона.

Крім того, Мендель закликала мовників в Україні дотримуватися закону, етичних правил та журналістських стандартів - не співпрацювати з державою-агресором та уникати фінансування та нав'язування редакційної політики з її боку.

Санкції проти соратника Медведчука

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака, а також 8 юридичних компаній, яким належать телеканали 112, ZIK та NewsOne.

В Офісі президента вважають, що ці телеканали використовуються як інструменти російської пропаганди в Україні.

Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

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Автор: Костянтин Гончаров