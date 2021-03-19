Йдеться про блокування усіх активів та майна, запобігання виведенню капіталів за межі України, позбавлення усіх державних нагород.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що передбачають санкції проти колишнього президента Віктора Януковича, екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова та інших осіб, проти яких сьогодні запровадили обмежувальні заходи.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави у Facebook.

Зеленський нагадав, що сьогодні на засіданні РНБО підтримано пропозиції Кабінету міністрів та Служби безпеки про застосування персональних санкцій.

«Зокрема, блокування усіх активів та майна, запобігання виведенню капіталів за межі України, позбавлення усіх державних нагород», - зазначив президент і додав, що це рішення стосується усіх 27 осіб, проти яких запровадили обмежувальні заходи.

«Ми очікуємо та підтримуємо введення санкцій щодо окремих осіб з боку Європи, США або інших міжнародних партнерів. Тому це рішення РНБО можна описати двома словами: логічно і дивно. Логічно, що і Україна запроваджує такі санкції, і дивно, що це не робили починаючи з 2014 року», - сказав Зеленський.

Говорячи про колишнього президента Януковича, він нагадав, що суд визнав екс-президента винним у вчиненні державної зради.

«Щодо усіх його указів за часи перебування президентом буде проведено аудит та аналіз щодо наявності в них рішень, які можуть загрожувати безпеці та інтересам України», - додав Зеленський.

Санкції РНБО проти Януковича і Азарова

19 березня РНБО застосувала санкції проти колишнього президента Віктора Януковича, екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова, екс-генерального прокурора Віктора Пшонки, екс-міністра освіти Дмитра Табачника, бізнесмена Сергія Курченка, екс-міністра оборони Дмитра Саламатіна, самопроголошеного голови «уряду Криму» Сергія Аксьонова, «екс-прокурора» анексованого Росією Криму Наталії Поклонської.

Також санкції запроваджено проти колишнього так званого «міністра внутрішніх справ Криму» у період російської окупації Сергія Абісова, колишнього народного депутата від Партії регіонів Олександра Бобкова, екс-начальника Управління громадської безпеки ГУ МВС України в Автономній республіці Крим полковника міліції Валерія Грицая, російського політичного діяча Костянтина Затуліна, колишнього керівника Севастопольського управління СБУ Петра Зими, екс-першого заступника начальника ГУ - начальника слідчого управління ГУМВС України в АР Крим Олега Кириліна, колишнього народного депутата від Партії регіонів Вадима Колісніченка, так званого «голови Державної ради Криму» у період російської окупації Володимира Константінова, колишнього полковника української міліції, заступника командира полку особливого призначення «Беркут» Сергія Кусюка, екс-міністра оборони Павла Лєбєдєва, «глави» російської окупаційної адміністрації «Луганська народна республіка» Леоніда Пісічника, керівника окупаційного російського «МВС» у Севастополі Олександра Поддубова, екс-голови Національного банку Ігоря Соркіна, колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АР Крим Миколи Федоряна, екс-заступника міністра оборони, директора Державного департаменту надлишкового майна та земель Олександра Черпицького.

Крім того, під санкції потрапили Андрій Іванцов, Микола Ткаченко, Микола Феськов та Ольга Чечелімова.

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Автор: Віталій Саєнко