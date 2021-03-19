Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єра Миколи Азарова та інших високопосадовців.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні РНБО у п'ятницю, 19 березня, за поданням Служби безпеки України.
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Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що на засіданні було заслухано дві окремі доповіді - від голови Служби безпеки Івана Баканова і Кабінету міністрів. У поданні уряду йшлося про колишніх правоохоронців, які зрадили присязі і зараз працюють на території Російської Федерації або тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.
"Я зачитаю зараз перелік осіб, проти яких держава Україна ввела максимальний обсяг санкцій, який передбачений чинним законодавством", - сказав Данілов.
Загалом під санкції потрапили 27 осіб:
- Микола Азаров
- Сергій Абісов
- Сергій Аксьонов
- Олександр Бобков
- Валерій Грицай
- Костянтин Затулін
- Петро Зима
- Андрій Іванцов
- Олег Кірілин
- Вадим Колесніченко
- Володимир Константінов
- Сергій Курченко
- Сергій Кусюк
- Павло Лебедєв
- Леонід Пасічник
- Олександр Піддубов
- Наталія Поклонська
- Віктор Пшонка
- Дмитро Саламатін
- Ігор Соркін
- Дмитро Табачник
- Микола Ткаченко
- Микола Федорян
- Микола Фіськов
- Олександр Черпінський
- Ольга Чичелімова
- Віктор Янукович.
"Якщо ви звернули увагу на мої наголоси, частина з цих громадян, які були громадянами України - 99%, є зараз громадянами Російської Федерації", - сказав Данілов.
Подання СБУ щодо запровадження санкцій
Раніше в прес-службі СБУ повідомили, мова йде про санкції до Віктора Януковича та колишніх прем’єр-міністра Миколи Азарова, міністра оборони Павла Лебедєва, міністра освіти Дмитра Табачника, генерального прокурора Віктора Пшонки та низки інших чиновників, у тому числі міністрів і правоохоронців Криму.
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Голова СБУ наголосив, що в 2014 році ці посадовці сприяли спецслужбам РФ в окупації українських територій, координували злочинну діяльність силових структур, перешкоджали правам і свободам громадян, зокрема на "референдумі" в Криму. Деякі з посадовців були також причетні до фінансування тероризму, проросійських акцій протесту та антиукраїнської пропаганди.
"Окремі епізоди їхньої діяльності за період 2014 року досі розглядаються у судах. Деякі з цих чиновників причетні до підписання "Харківських угод". А частина - і досі працює на зміцнення окупаційного режиму в Криму і на Донбасі", - сказав Баканов.
СБУ також пропонувало застосувати санкції до юридичних осіб, які є власниками ПАТ "Донецькоблгаз". В спецслужбі зазначили, що вони своїми діями, які призвели до відключення 58 котелень на території операції Об'єднаних сил, поставили під загрозу життя і здоров’я громадян.
Окупація Криму Росією
- Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових й організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловились за приєднання Криму до РФ.
- 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
- Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.
- Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.
- Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне річище Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.
- У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму досягла критичного рівня через посуху та обміління водоймищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.
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