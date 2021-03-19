Переважна більшість цих екс-посадовців на сьогодні є громадянами Росії.

Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єра Миколи Азарова та інших високопосадовців.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні РНБО у п'ятницю, 19 березня, за поданням Служби безпеки України.

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Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що на засіданні було заслухано дві окремі доповіді - від голови Служби безпеки Івана Баканова і Кабінету міністрів. У поданні уряду йшлося про колишніх правоохоронців, які зрадили присязі і зараз працюють на території Російської Федерації або тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.

"Я зачитаю зараз перелік осіб, проти яких держава Україна ввела максимальний обсяг санкцій, який передбачений чинним законодавством", - сказав Данілов.

Загалом під санкції потрапили 27 осіб:

Микола Азаров

Сергій Абісов

Сергій Аксьонов

Олександр Бобков

Валерій Грицай

Костянтин Затулін

Петро Зима

Андрій Іванцов

Олег Кірілин

Вадим Колесніченко

Володимир Константінов

Сергій Курченко

Сергій Кусюк

Павло Лебедєв

Леонід Пасічник

Олександр Піддубов

Наталія Поклонська

Віктор Пшонка

Дмитро Саламатін

Ігор Соркін

Дмитро Табачник

Микола Ткаченко

Микола Федорян

Микола Фіськов

Олександр Черпінський

Ольга Чичелімова

Віктор Янукович.

"Якщо ви звернули увагу на мої наголоси, частина з цих громадян, які були громадянами України - 99%, є зараз громадянами Російської Федерації", - сказав Данілов.

Подання СБУ щодо запровадження санкцій

Раніше в прес-службі СБУ повідомили, мова йде про санкції до Віктора Януковича та колишніх прем’єр-міністра Миколи Азарова, міністра оборони Павла Лебедєва, міністра освіти Дмитра Табачника, генерального прокурора Віктора Пшонки та низки інших чиновників, у тому числі міністрів і правоохоронців Криму.

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Голова СБУ наголосив, що в 2014 році ці посадовці сприяли спецслужбам РФ в окупації українських територій, координували злочинну діяльність силових структур, перешкоджали правам і свободам громадян, зокрема на "референдумі" в Криму. Деякі з посадовців були також причетні до фінансування тероризму, проросійських акцій протесту та антиукраїнської пропаганди.

"Окремі епізоди їхньої діяльності за період 2014 року досі розглядаються у судах. Деякі з цих чиновників причетні до підписання "Харківських угод". А частина - і досі працює на зміцнення окупаційного режиму в Криму і на Донбасі", - сказав Баканов.

СБУ також пропонувало застосувати санкції до юридичних осіб, які є власниками ПАТ "Донецькоблгаз". В спецслужбі зазначили, що вони своїми діями, які призвели до відключення 58 котелень на території операції Об'єднаних сил, поставили під загрозу життя і здоров’я громадян.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових й організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловились за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне річище Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму досягла критичного рівня через посуху та обміління водоймищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

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Автори: Олександр Топчій, Віталій Саєнко