У САП зазначили, що ознайомилися з журналістським розслідуванням і вважають, що сума, за яку був придбаний будинок, значно перевищує доходи надепа.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулась до Офісу генпрокурора з проханням порушити кримінальну справу за фактом незаконного збагачення проти депутата від партії "Слуга народу" Павла Халімона.

Як йдеться у відповіді САП Укрінформу, це звернення направлено генпрокурору у зв'язку з даними, які з'явилися в ЗМІ стосовно маєтку Халімона. Кримінальну справу планують порушити за ст. 368-5 Кримінального кодексу ("незаконне збагачення").

У САП зазначили, що ознайомилися з журналістським розслідуванням і вважають, що "викладені у публікації обставини можуть свідчити про можливий факт набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи".

Відео дня

У САП нагадали, що, згідно із чинним законодавством, відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносить генпрокурор.

Ситуація з будинком Халімона

Як відомо з розслідування ЗМІ, заступник керівника фракції "Слуга народу" Халімон купив маєток у Києва на Печерських пагорбах біля ботанічного саду ім. Гришка.

Нардеп купив нерухомість влітку 2022 року, тобто в розпал війни в країні. Будинок разом із земельною ділянкою площею 10 соток обійшовся йому в 10 млн 300 тис. грн, з яких вартість будинку становила 6,5 млн гр, а ділянки – 3,8 млн грн. Проте, згідно з сайтами з продажу нерухомості, маєтки біля Ботанічного саду коштують 50-60 млн грн.

За даними закритого реєстру, власником маєтку є не Халімон, а Котеленець Анастасія Миколаївна. Водночас журналісти видання підтвердили, що Халімон постійно проживає в цьому будинку.

Реагуючи на це розслідування, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 23 січня заявив, що Халімона буде звільнено з посади заступника голови фракції "Слуга народу".

Вас також можуть зацікавити новини: