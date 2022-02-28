Сьогодні розганяється новий фейк про те, що"окупанти ставлять обладнання мобільного зв'язку, яке може перебивати наші мережі".

Служба безпеки України попередила українців про новий фейк від окупантів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

"Шановні українці, сьогодні розганяється новий фейк про те, що"окупанти ставлять обладнання мобільного зв'язку, яке може перебивати наші мережі". Далі йдуть "поради", як треба правильно вибрати мережу. Заявляємо офіційно: окупантам замість обладнання краще ставити свічки. За упокій", - заявили в СБУ.

У службі також закликають не піддаватися ворожим фейкам.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.