Фігурантів цих справ у спецслужбі не назвали.

Служба безпеки України розслідує три кримінальних провадження, пов'язаних із посяганням на життя президента Володимира Зеленського.

Як повідомили у спецслужбі в коментарі "Детектор медіа", загалом з 20 травня 2019 року було відкрито чотири провадження за ст. 112 КК України та ще два за фактами погрози вбивством, заподіяння шкоди щодо здоров'я президента України за ст. 346 КК України. Дві справи щодо посягання на життя вже закрили, одну за ст. 346 скерували до суду. В трьох провадженнях триває досудове розслідування.

Імен фігурантів справ та їхні деталі в спецслужбі уточнювати не стали.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня 2019 року народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина і волонтер Маруся Звіробій (Олена Біленька) оприлюднили спільне відеозвернення, відреагувавши на спілкування президента Володимира Зеленського з добровольцями на підвищених тонах у Золотому 26 жовтня.

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Під час запису відеоблогу Федина та Звіробій, зокрема, висловилися щодо ризиків життю глави держави. Вони наголошували на неприпустимості такої поведінки президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та припускали, що може статися з Зеленським на передовій.

10 лютого 2020 року Печерський райсуд Києва застосував до Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з необхідністю носити електронний браслет. 10 березня суд застосував до Федини запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

8 травня суддя повернула прокурору клопотання про продовження запобіжного заходу Звіробій. Відтоді до Звіробій не застосовується жодного запобіжного заходу. 12 травня ДБР завершило досудове слідство у справі.

Автор: Юрій Годован