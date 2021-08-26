На думку президента, це, зокрема, суб'єктність України, розвиток інфраструктури та армії.

Президент Володимир Зеленський розповів про досягнення в країні за час його перебування на посаді глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Я роблю все, щоб нас поважали за кордоном, не тільки всередині нашої країни, щоб рахувалися з нашою думкою, щоб ми були суб'єктом, щоб ми були разом, щоб за нас не вирішували питань... Суб'єктність України - раз, і Кримська платформа, і така кількість країн, яка приїхала. Друга історія - це інфраструктура. Я вважаю, що ганьба, якщо в тебе немає інфраструктури в країні... Третє - у нас одна із найпотужніших на сьогодні армій в Європі", - сказав глава держави, відповідаючи на питання, що він вважає своїми головними трьома досягненнями на посаді президента станом на сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, днями Зеленський підписав указ про відзначення 28 липня Дня української державності.

До цього він підписав указ про вступ в силу нещодавнього рішення РНБО про блокування в Україні низки російських ресурсів. Йдеться про ресурси компанії "Ростелеком" і ряді російських ЗМІ, включаючи видання "Ведомости", "Версія" і "Московський комсомолець", санкції передбачають обмеження доступу до веб-ресурсів.

Автор: Леся Лещенко