У суді Семочко заявив, що родичами визнає тільки дружину й сина, інших – ні.

Колишній заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко виграв суд проти журналістів Bihus.info і зобов’язав спростувати інформацію про своє численне майно, російське громадянство родичів та причетність до блокування життєво необхідних ліків.

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Про це повідомляє Bihus.info.

У сюжеті 2018 року, коли Семочко ще обіймав високу посаду, журналісти знайшли елітне майно сім’ї чиновника. Ба більше, у членів родини виявили російські паспорти, імовірно видані на окупованому Росією Криму.

У суді Семочко заявив, що родичами визнає тільки дружину й сина, інших – ні. Журналісти зауважують, що суд не спростовував надані журналістами докази, які підтверджують раніше озвучену в сюжеті інформацію, а просто не прийняв матеріали як докази.

«При цьому, також виходить, що «за компанію» суд спростував інформацію і про дружину – хоча її Семочко членом родини визнав, а дані щодо її майна та паспорта підтверджуються українськими та російськими реєстрами відповідно», – пишуть журналісти.

Водночас журналісти розповідали про причетність «розвідника» до тиску СБУ на фармбізнес й втручання у держзакупівлю діалізних препаратів, що за словами постачальників ліків призвело до зупинки поставок і близько 200 смертей пацієнтів. Суд постановив спростувати журналістів фрази, озвучені сторонніми особами («Им очень важно было показать дистрибьюторам, что не платить нельзя” , “Вместо того чтобы пресекать эти схемы, они их курируют»).

Журналістів зобов’язали спростувати й фрази, у яких не йдеться про Семочка («Ні для кого не секрет, що роками фармбізнес доїв бюджет і косив від податків…»), а також метафори й алегорії («Він у нас демон в двох іпостасях» або «паспортів з куркою більше ніж з тризубом»).

За словами журналістів, рішення винесли ще 10 вересня, але повний текст тривалий час ніхто не надавав й не публікував. Через що суд фактично «випередив» авторів сюжету й заблокував можливість подати апеляцію. Суддя Мазур видав виконавчий лист, згідно з яким арештували рахунки телеканалу, Денису Бігусу й авторці розслідування Лесі Івановій.

Справа Семочка: що відомо

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Автор: Яна Ставська