Минулого року суддя отримав 3 мільйони 74 тисяч гривень зарплати.

Заступник голови Конституційного суду України (КСУ) Сергій Головатий задекларував у власності храм Української Православної церкви Київського патріархату, земельні ділянки та права на Бібліотеку правової літератури.

Читайте також28 мільйонів "під матрацом", будинок та квартири: Разумков показав деклараціюПро це свідчать дані в електронній декларації Головатого за минулий рік, пише ТСН.

Декларація судді КСУ Головатого: нерухомість

Зазначається, що право на володіння храмом, який розташований у селищі Вільхова Черкаської області, суддя отримав з 2010 року. Площа об'єкта становить 201 кв. м.

Крім того, Головатий орендує земельну ділянку в 15 соток у Вільшані, а в Смілі у нього у власності 50% житлового будинку.

Також суддя задекларував житловий будинок поблизу столиці площею 464 кв.м., який придбав у 2012 році, і чотири земельні ділянки в Київській області. У Києві у Головатого - дві квартири (142 і 96,6 кв.м).

Декларація судді КСУ Головатого: гроші

У 2020 році суддя отримав 3 мільйони 74 тисяч гривень зарплати, 177 тисяч гривень пенсії та 37 тисяч гривень гонорару як член-кореспондент Національної академії правових наук.

Крім того, Головатий задекларував 25 тисяч гривень, 15 тисяч євро і 10 тисяч доларів готівкою.

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Автор: Катерина Шварц