Нардепа зі 'Слуги народу' затримано у справі про отримання хабара

Сьогодні мають розглядати клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

Затримано чинного народного депутата України, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

В повідомленні прізвище народного депутата не називається, але джерела УНІАН в правоохоронних органах зазначають, що йдеться про Сергія Кузьміних із фракції "Слуга народу".

В повідомленні сказано, що його обинувачують у сприянні за хабарі приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.

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Зазначається, що затримання відбулося детективами НАБУ на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду у зв'язку із систематичною неявкою обвинуваченого в судові засідання. Остання така неявка відбулась через відрядження обвинуваченого до Королівства Іспанія.

В повідомленні сказано, що нардепа доставлено до ізолятора тимчасового тримання. Розгляд клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без визначення альтернативи у вигляді застави призначено на сьогодні, 29 червня.

Справа нардепа Кузьміних - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого 2022 року правоохоронці затримали нардепа від "Слуги народу", якого підозрювали в отриманні хабара у 558 тис. грн.

Тоді зазначалося, що нардепу, який перебував у розшуку за переховування від правоохоронців, буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Обвинувальний акт щодо Кузьміних було скеровано до суду ще у 2022 році. Попри це, упродовж майже чотирьох років обвинувачений неодноразово не з'являвся у судові засідання.

В САП зазначають, що окремі неявки обвинувачений обґрунтовував закордонними службовими відрядженнями, що збігалися в часі з призначеними засіданнями суду.

За даними слідства, у 2022 році народний депутат через довірену особу одержав 558 тис. грн неправомірної вигоди. Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного комунальним підприємством – лікарнею в місті Житомирі – з приватним підприємством. Кошти призначалися за вплив на посадових осіб лікарні задля визнання цього підприємства переможцем публічної закупівлі.

Крім того, обвинувачений гарантував, що у майбутньому за "відкат у 30 відсотків", використовуючи свій вплив, забезпечить фінансування та реалізацію ще двох договорів – на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання – на загальну суму понад 38 млн грн.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

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