Нардепу, який перебував у розшуку за переховування від правоохоронців, буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці затримали нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, якого підозрюють в отриманні хабара у 558 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

"Щойно НАБУ і САП затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нардепу, який перебував у розшуку за переховування від правоохоронців, буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня правоохоронці викрили Кузьміних на одержанні хабаря у 558 тис. грн. За даними слідства, депутат отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

31 січня генпрокурор підписала повідомлення про підозру Кузьміних за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

3 лютого НАБУ оголосило його в розшук. У бюро зазначали, що таке рішення ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів.

Адвокат Кузьміних заявила, що той перебуває у лікарні.

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