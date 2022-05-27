Марк Фейгін зазначив, що Лукашенко "не дасть зброю народу, тому що вони ці кийки насують йому прямо в жопу".

Олександр Лукашенко створює "народне ополчення" Білорусі із-за Російської Федерації. Україна точно не буде вдиратися на білоруську територію.

Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович під час спілкування з юристом Марка Фейгіном.

"А проти кого він створює це "народне ополчення"? Звичайно, проти Росії створює. І на те є пряма логіка того, що відбувається. Ми точно не збираємося вдиратися в Білорусь ні за яких обставин. Яка ж сила може змусити Лукашенка, який перед цим лупив народ кийками, видавати цьому народу зброю? Якась дуже серйозна загроза", - завив радник глави ОПУ.

У свою чергу Фейгін вважає, що Лукашенко "не дасть зброю народу, тому що вони ці кийки запхають йому прямо в дупу, прям всі ці кийки, вони наб'ють йому сфінктер!"

За словами Арестовича, Лукашенко веде таємні переговори з Європою.

"Це якась дуже серйозна причина повинна була поставити взагалі це питання. У нас є інформація, яка прийшла до нас з Європи, з відкритих джерел, що білоруська сторона дуже сильно активізувала контакти із Заходом. Загальна канва: ви ж не дасте нам прірву під путінським режимом?"- підсумував політик.

Як раніше повідомляв УНІАН, Олександр Лукашенко доручив створити "народне ополчення" Білорусі. У Мінську хочуть показати "ворогам","що не треба сунутися".

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