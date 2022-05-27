За повідомленням розвідки, на військових полігонах "Погоново" та "Богучар" (Воронезька область Росії) проводиться підготовка до 1,5 тис.резервістів.

Зберігається загроза ракетних ударів з боку Білорусі, можливе залучення білорусів до війни проти України.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Зберігається загроза нанесення росіянами з території Білорусі ракетних ударів по критичних об'єктах цивільної інфраструктури в Україні через переміщення дивізіону ОТРК "Іскандер-М" з району Осиповичів в Могильовській області, в прикордонні райони Брестської області Білорусі", - сказав спікер.

За повідомленням Головного управління розвідки Міноборони України, на військових полігонах "Погоново" і "Богучар" (Воронезька область Росії) проводиться підготовка до 1,5 тис.резервістів для мотострілецьких, танкових і артилерійських підрозділів.

"Не виключено, що після завершення цієї тритижневої підготовки зазначений особовий склад може бути залучений до ведення бойових дій в Україні", - зазначають у Міноборони.

Також, за його словами, ворог продовжує бити по військових на цивільних об'єктах на території нашої держави. Зокрема, крилатими ракетами повітряного базування завдано ударів по об'єктах в районах Бахмута і Соледара на Донеччині. При цьому окупанти залучали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і далекі бомбардувальники Ту-22М3.

Участь Білорусі у війні проти України:

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого заходили в Україну, в тому числі з Білорусі. У квітні ЗСУ витіснили російські війська з північних областей країни, окупанти відійшли на територію Білорусі, звідки були передислоковані на російську територію і потім знову на українську територію.

З території Білорусі РФ періодично запускає по українських об'єктах ракети.

За оцінкою українського військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, президент РФ Путін змушує Лукашенко вдарити у напрямку Луцьк-Львів.

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил спеціальних операцій на кордоні з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Республіки Білорусь залишається.

27 травня 2022 року Білоруський опозиціонер, член Президії координаційної ради, керівник народного антикризового управління Павло Латушко заявив про те, що Лукашенко боїться віддавати наказ про напад на Україну.

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