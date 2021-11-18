Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що "геополітичний проект" "Північний потік-2" зробить Україну уразливішою для російської агресії.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Сенат США включити санкції проти "Північного потоку-2" до закону про оборонний бюджет на 2022 рік.

Про це він написав у Twitter.

"Оскільки Росія створює енергетичну кризу в Європі та продовжує погрожувати Україні, ми просимо Сенат США відповісти, включивши санкції проти "Північного потоку-2" до закону про оборонний бюджет на 2022 рік", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна закликає сенаторів не захищати геополітичний проект, який зробить Україну більш вразливою для російської агресії.

Як писав УНІАН, США запровадили проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.

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Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

Наступного дня bnetza тимчасово призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

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Автор: Вікторія Токарєва