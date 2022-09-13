Білий дім незабаром може оголосити про черговий пакет допомоги для України.
Про це пише CNN з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі.
Він сказав, що не хоче "випередити майбутні пакети", коментуючи питання журналіста про додаткову допомогу Україні.
"Я думаю, що в найближчі дні ви самі побачите. Ми йдемо в ногу з українцями, розмовляємо з ними щодня", - сказав Кірбі.
Він зазначив, що обговорення військових потреб української армії проходить в режимі реального часу.
"Багато з систем, які ми надали за останні кілька тижнів і місяців, довели свою ефективність у здатності українців переходити в наступ, а також в обороні", - підкреслив він.
Раніше в статті The Wall Street Journal повідомлялося, що Україна передала Сполученим Штатам список озброєння, яке знадобиться українській армії для продовження контрнаступу в наступньому році.
Видання зазначає, що до списку увійшли 29 видів різних систем озброєння і боєприпасів, у тому числі танки, дрони, артилерійські системи, протикорабельні ракети Harpoon, ракети для Himars і ракетні системи ATACMS.