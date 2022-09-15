Російський диктатор продовжує вважати вторгнення в Україну правильним і не планує згортати "спеціальну військову операцію".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, що не бачить змін у його позиції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він досі вважає війну в Україні правильним рішенням і не планує згортати її.

Про це Шольц сказав у середу в Берліні під час спілкування з пресою, інформує Die Welt.

"На жаль, я не можу вам сказати, що там зросло усвідомлення того, що розпочати цю війну було помилкою. Також не було жодних ознак того, що там з'являються нові погляди", – сказав Шольц.

Відео дня

Попри це німецький канцлер переконаний, що з Путіним необхідно говорити й надалі та пояснювали йому власний погляд на речі.

"Оскільки я твердо переконаний, що Росія має відійти, має вивести свої війська, щоб мир мав шанс у регіоні. І щодня я розумію, що це єдина перспектива", – пояснив Шольц.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. 90-хвилинна розмова була присвячена триваючій війні Росії проти України та її наслідкам.

"Федеральний канцлер підкреслив, що будь-які подальші анексіоністські кроки Росії не залишаться без відповіді і не будуть визнані ні за яких обставин", - заявили у канцелярії Шольца.

Вас також можуть зацікавити новини: