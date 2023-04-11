Водночас сам нардеп мешкає у будинку, який взагалі не фігурує у його декларації.

Сім’я члена депутатської групи "Платформа за життя та мир" (колишня ОПЗЖ - УНІАН) Суто Мамояна під час війни придбала 13 автівок на суму понад $1,3 млн. Водночас сам народний обранець мешкає у розкішному маєтку, оформленому на батьків, який він раніше не декларував.

Як повідомляє Bihus.Info, у декларації за 2020-й рік нардеп зазначав, що він володіє автомобілями Mercedes-Benz G63 AMG 2018-го року та двома Toyota Land Cruiser 200 2017 та 2018 років. При цьому Мамоян переконував, що вартість "крузаків" при купівлі становила 800$ кожен. Зараз їх у власності нардепа немає. Він пересувається автомобілями, оформленними на родичів.

Зокрема, нардеп їздить на Mercedes-Benz S500L 2020-го року, придбаному новим. Офіційно авто належить двоюрідному брату Мамояна Темуру Сутці. Такий автомобіль нині коштує $172 тис.

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Крім того, Мамояна супроводжує Toyota Land Cruiser 300, придбаний новим на початку вересня 2022-го року. Такий коштує близько $90 тис і його оформлено на дядька нардепа.

Також журналісти фіксували це авто в урядовому кварталі у день пленарного засідання Ради у "компанії" ідентичного позашляховика – теж орієнтовною вартістю $90 тис. і теж оформленого на дядька Мамояна, але вже у жовтні 2022-го року.

Окрім цього, на дядька нардепа у червні 2022-го року оформлено новий Lexus LX500d вартістю мінімум $133 тис.

У вересні та жовтні 2022-го року на родичів нардепа Мамояна оформили ще два Toyota Land Cruiser 300 загальною вартістю близько $180 тис.

Батько, кузени та дядько Мамояна минулого року також оформили на себе 4 седани Toyota Camry. Один з них коштував від $31 тис. і три з гібридною силовою установкою за мінімум - $37 тис. кожна. Загальна ринкова вартість чотирьох – від $141 тис.

Наприкінці року автопарк сім’ї Суто Мамояна поповнився преміальним мікроавтобусом Mercedes-Benz V300D, вартість якого стартує від $118 тис.

Разом з Мамояном журналісти фіксували також Mercedes-Benz S400L, оформлений у травні 2022-го року на жінку з прізвищем Мамоян. Цією автівкою кермує чоловік, якого журналісти неодноразово фіксували в місцях перебування нардепа. Вартість такого стартує від $136 тис.

На ту ж жінку у серпні минулого року оформили Mercedes-Maybach S680 2021-го року випуску вартістю від $260 тис. За кермом автівки фіксували згаданого вище чоловіка з оточення Мамояна.

Це ще не всі автівки сім'ї нардепа. У жовтні автопарк сім'ї Мамояна поповнився ще одним Mercedes G63 AMG вартістю мінімум $225 тис. Оформлений на чоловіка на ім’я Сінот Мамоян. За кермом цього авто вищезгаданий водій.

Щодо нерухомості, у декларації за 2020-ий рік нардеп зазначав, що мешкає у квартирі дядька, а також має дві квартири площею 125 м. кв кожна, подаровані мамою. Задекларована вартість кожної – 500 тис. грн.

Втім, схоже Мамоян мешкає у маєтку, а не у квартирі. Журналісти зафіксували виїзди нардепа з домоволодіння на лівому березі Києва загальною площею 132 сотки. Земля та "садові будинки" на ній належать батькам нардепа.

З'ясувалося, що на території розташовані два великі маєтки, декілька гаражів на десяток автомобілів, фонтани, альтанка, гостьовий та двоповерховий будинок охорони.

Через дорогу розташований ще один маєток на ділянці 48 соток. Земля належить двом братам нардепа, а на одного з них записано "садовий будинок" площею 134 м.кв.

За приблизними оцінками, загальна ринкова вартість ділянок батьків та кузенів Суто Мамояна – $480 тис., а вартість одного з трьох будинків може сягати $1 000 000.

Хто ще з нардепів живе розкішно

Колега Мамояна Нестор Шуфрич під час війни також не відмовляє собі у задоволенні жити красиво. Як з'ясували журналісти, нардеп володіє статками, записаними на підставних осіб.

Попався на незадекларованому майні народний депутат від партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов. Він приховав у декларації маєток в Іспанії.

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