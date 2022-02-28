Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України.

Сім'ям українських військових, які загинули, захищаючи країну від російського вторгнення, виплатять одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень.

Як повідомила прес-служба Фонду соціального страхування, відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україна.