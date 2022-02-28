Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України / Ілюстрація REUTERS
Сім'ям українських військових, які загинули, захищаючи країну від російського вторгнення, виплатять одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень.
Як повідомила прес-служба Фонду соціального страхування, відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України.
Війна проти України:
Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
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