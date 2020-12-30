Конституційний суд в особі його правового департаменту і секретаріату не має права визнавати укази "юридично нікчемними" та "неконституційними".
Про це заявила народна депутатка від "Слуги народу", представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря в ефірі телеканалу "Україна 24".
Читайте також"Правничий нігілізм": у Зеленського прокоментували реакцію КСУ на відсторонення Тупицького
"Конституційний суд в особі його правового департаменту і секретаріату вважає, що указ президента "стає нікчемним". Для мене як для юриста це дика ситуація, коли правовий департамент апарату дозволяє собі визнавати неконституційними укази чи в принципі будь-що", - заявила нардеп.
Відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді
- 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.
- У КСУ заявили, що таке рішення ухвалюється виключно Конституційним судом, і жоден орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього.
- У коментарі Правового департаменту Секретаріату Конституційного суду, оприлюдненому на сайті КС, повідомлено про "незаконність указу президента щодо відсторонення голови суду Олександра Тупицького від посади судді КС".
- Раніше народна депутатка від "Слуги народу", голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Ольга Совгиря пояснила, що Кримінально-процесуальним кодексом передбачена можливість відсторонення від виконання обов'язків особи, яка була призначена президентом. Така процедура відбувається за поданням прокурора. Як відомо, Тупицького було призначено суддею КСУ ще в травні 2013 року за квотою президента.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram