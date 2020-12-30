У Конституційному суді заявили про незаконність указу президента щодо відсторонення голови суду Олександра Тупицького від посади судді КС.

Конституційний суд в особі його правового департаменту і секретаріату не має права визнавати укази "юридично нікчемними" та "неконституційними".

Про це заявила народна депутатка від "Слуги народу", представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Конституційний суд в особі його правового департаменту і секретаріату вважає, що указ президента "стає нікчемним". Для мене як для юриста це дика ситуація, коли правовий департамент апарату дозволяє собі визнавати неконституційними укази чи в принципі будь-що", - заявила нардеп.

Відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.

У КСУ заявили, що таке рішення ухвалюється виключно Конституційним судом, і жоден орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього.

У коментарі Правового департаменту Секретаріату Конституційного суду, оприлюдненому на сайті КС, повідомлено про "незаконність указу президента щодо відсторонення голови суду Олександра Тупицького від посади судді КС".

Раніше народна депутатка від "Слуги народу", голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Ольга Совгиря пояснила, що Кримінально-процесуальним кодексом передбачена можливість відсторонення від виконання обов'язків особи, яка була призначена президентом. Така процедура відбувається за поданням прокурора. Як відомо, Тупицького було призначено суддею КСУ ще в травні 2013 року за квотою президента.

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Автор: Андрій Василюк