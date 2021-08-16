12 квітня 2019 року Петро Порошенко звільнив Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

Скандальний колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко виграв суд про своє поновлення на посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Враховуючи, що в січні 2021 року Касаційний суд у складі Верховного Суду скасував указ президента (на той момент Петра Порошенка) про звільнення Семочка з посади, в травні 2021 року ОАСК відновив розгляд позову. І 11 серпня суд повністю задовольнив його позов.

Зокрема, ОАСК визнав незаконним звільнення Семочка з військової служби та з посади заступника голови СЗР. Суд поновив його на посаді з 3 вересня 2019 року.

"Окружний адміністративний суд Києва встановив, що оскаржуваний указ видано за відсутності зазначених у ньому підстав для звільнення позивача з військової служби і не відповідає вимогам чинного законодавства", - сказано у відповіді суду.

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Скандал з Сергієм Семочко: що відомо

Національне антикорупційне бюро порушило кримінальну справу стосовно Семочка після публікації журналістського розслідування.

Журналісти програми "Наші Гроші" 1 жовтня 2018 року оприлюднили сюжет, в якому говориться, що сім'я Семочка володіє будинками під Києвом загальною вартістю 8 млн доларів, а у його найближчих родичів є російські паспорти. Аналіз доходів сім'ї Семочка за останні вісім років показує, що у них не повинно було вистачити коштів ні на один з будинків.

Журналісти "Наших грошей" також заявили про причетність Семочка до дефіциту препаратів для діалізу, що, на їхню думку, ймовірно було наслідком вимагання відкатів у фармакологічних компаній з боку СБУ.

11 грудня 2018 року Служба безпеки підтвердила російське громадянство родичів Семочка. У свою чергу, Єгор Божок, на той час голова СЗР, заявив, що не бачить підстав для звільнення або відсторонення Семочка.

12 квітня 2019 року Петро Порошенко звільнив Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

У листопаді 2020 року стало відомо, що Сергій Семочко виграв суд проти журналістів Bihus.info і зобов'язав спростувати інформацію про своє численне елітне майно, російське громадянство родичів і причетність до блокування життєво необхідних ліків.

Автор: Денис Прядко