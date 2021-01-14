Однак колегія суддів відмовила у поновленні Семочка на посаді.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду скасував указ президента про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця Касаційного адмінсуду у складі Верховного суду Галина Гаєвська.

За її словами, відповідне рішення колегія суддів під головуванням судді Ірини Васильєвої ухвалила 13 січня.

"Частково задоволено позовні вимоги, які звучали так: визнати незаконним указ президента і поновити на посаді. Задоволено в частині "визнати протиправним та скасувати указ президента"..., а в решті позовних вимог щодо поновлення на посаді відмовлено", - пояснила Гаєвська.

Читайте такожПорошенку оголосили про завершення досудового слідства у справі Семочка

Скандал навколо Сергія Семочка: що відомо

Національне антикорупційне бюро порушило кримінальну справу стосовно Семочка після публікації журналістського розслідування.

Журналісти програми "Наші Гроші" 1 жовтня 2018 року оприлюднили сюжет, в якому говориться, що сім'я Семочка володіє будинками під Києвом загальною вартістю 8 млн доларів, а у його найближчих родичів є російські паспорти. Аналіз доходів сім'ї Семочка за останні вісім років показує, що у них не повинно було вистачити коштів ні на один з будинків.

Журналісти "Наших грошей" також заявили про причетність Семочка до дефіциту препаратів для діалізу, що, на їхню думку, ймовірно було наслідком вимагання відкатів у фармакологічних компаній з боку СБУ.

11 грудня 2018 року Служба безпеки підтвердила російське громадянство родичів Семочка. У свою чергу, Єгор Божок, на той час голова СЗР, заявив, що не бачить підстав для звільнення або відсторонення Семочка.

12 квітня 2019 року Петро Порошенко звільнив Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

У листопаді 2020 року стало відомо, що Сергій Семочко виграв суд проти журналістів Bihus.info і зобов'язав спростувати інформацію про своє численне елітне майно, російське громадянство родичів і причетність до блокування життєво необхідних ліків.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН