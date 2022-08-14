В організації визнають, що у звіті не було приділено належної уваги російській агресії.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International ініціювала процес вивчення її звіту, в якому українські військові були звинувачені в порушенні законів війни, незалежними експертами.

Про це повідомляє DW.

Так, організація заявила, що вивчення звіту "ініціюється на міжнародному рівні".

Йдеться про перевірку процесу підготовки матеріалу, а також про юридичний і політичний аналіз звіту.

"Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб винести уроки і поліпшити нашу роботу в області прав людини", - кажуть в AI.

В організації кажуть, що прес-реліз, присвячений їхньому дослідженню, був оприлюднений без достатнього контексту. Також визнають, що відреагували некоректно на скандал навколо звіту.

"У ньому не було приділено належної уваги російській агресії в порушення міжнародного права і численним військовим злочинам, вчиненим російськими військовими і задокументованим Amnesty International. ... Висновки не були передані з тією делікатністю і точністю, яку слід очікувати від Amnesty. Це також сутосується подальшого спілкування і реакції міжнародного секретаріату на критику громадськості", - вважають правозахисники.

В AI також заявили, що засуджують "інструменталізацію прес-релізу російською владою".

Раніше Центр стратегічних комунікацій заявив, що до процесу збору показань були залучені незалежні журналісти та волонтери на території Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей. Водночас більшість матеріалів для звіту отримані під час опитування осіб, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України: територію Донецької та Луганської областей або Криму.

Зокрема, за інформацією Центру, матеріал збирався на території фільтраційних таборів і в'язниць, опитування проводилося серед "бажаючих" надати подібного роду інформацію.

Організація запевняє, що жодна опитана ними людина не перебувала в російських в'язницях, фільтраційних таборах або окупованих територіях.

Скандальний звіт Amnesty International про Україну: що варто знати

Як писав УНІАН, Amnesty International відвідала 19 міст і сіл в Україні. Організація опублікувала свої висновки у звіті. Акцент був зроблений на тому, що українські війська і озброєння нібито знаходяться в житлових районах, що піддає мирних жителів небезпеці, оскільки провокує вогонь з боку РФ по житлових забудовах.

Звіт підхопили російські пропагандисти. Він дав їм можливість стверджувати, що українці використовують мирних жителів як "живий щит".

Голова Мінреінтеграції Ірина Верещук назвала заяву Amnesty International "абсурдною і образливою", а президент України Володимир Зеленський засудив Amnesty International за спробу амністувати Росію.

Посол Британії в Києві емоційно прокоментувала заяву Amnesty International і нагадала, що українцям загрожують російські ракети.

Глава Amnesty International в Україні Оксана Покальчук пішла у відставку після того, як на неурядову організацію обрушився гнів через звіт по Україні.

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