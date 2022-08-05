Amnesty International опублікувала матеріал, в якому повідомила, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення мирним українцям загрожують лише російські ракети та окупанти-мародери.

Таку заяву зробила посол Великобританії в Києві Мелінда Сіммонс в Twitter.

Заява була зроблена на тлі скандального матеріалу правозахисної організації Amnesty International про те, що українські військові нібито обладнають військові бази в школах і госпіталях, чим ставлять під небезпеку мирне населення.

"Єдине, що загрожує українським мирним жителям - російські ракети, зброя і мародерство російських військ. Крапка", - написала вона.

Посол підкреслила, що якби Росія припинила вторгнення в Україну, то небезпеки для цивільних не було б.

Війна в Україні та Amnesty International:

4 серпня 2022 року стало відомо про те, що Amnesty International опублікувала матеріал, в якому повідомила, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, чим наражає на небезпеку життя людей. В організації заявили, що "це порушує закони війни, але жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії".

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Amnesty International.

У коментарі журналістам Подоляк повідомив, що будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер інформаційної операції з дискредитації Збройних сил України та підриву поставок озброєння з боку західних партнерів.

У Міноборони відповіли на доповідь Amnesty International про бази ЗСУ в лікарнях і школах

Резніков жорстко відреагував на скандальну заяву Amnesty International.

Генсек Amnesty International звинуватила "українських ботів" в Хей скандального звіту про ЗСУ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що звіт Amnesty International є маніпулятивним і таким, що дає більшу перевагу діям країни-агресора та її пропагандистам.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович прокоментував скандальний звіт Amnesty International, в якому Україну звинуватили в розміщенні військових баз в лікарнях і школах. Він порадив згорнути такий звіт"в трубочку".

Зеленський засудив Amnesty International за спробу амністувати Росію.

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