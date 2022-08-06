Amnesty International не змінить маніпулятивний текст звіту, у якому йшлося про те, що Україна нібито наражає на небезпеку життя людей.

Директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук заявила, що йде зі своєї посади

Про це Покальчук заявила у соціальній мережі Facebook.

"Я звільняюсь з Amnesty International в Україні. Це – ще одна втрата, яку мені принесла війна. Улюблена робота, 7 років життя, плани на майбутнє, а останні 5 місяців – ще і рятівний круг у вигляді правозахисної роботи на благо рідної країни під час війни. Все розбилося об стіну бюрократії та глухого мовного бар’єру. Справа не в англійській, а в тому, що якщо ти не живеш у країні, в яку вдерлися окупанти та рвуть її на шматки, тобі, напевно, не зрозуміти, що ж тут такого – засудити армію захисників", - заявила Покальчук.

"Навіть ще вчора у мене була наївна надія, що я зможу все виправити. Що ми проведемо хай хоч 200 нарад і все-таки пояснимо, достукаємось, донесемо свою думку. І той текст буде видалено, а замість нього з’явиться інший. Сьогодні я зрозуміла, що цього не станеться", - підкреслила вона.

Як підкреслила Покальчук, "у таких важливих звітах, які публікуються у такий момент та у такому контексті, не може не бути даних про другу сторону війни, про того хто розпочав цю війну".

Вона заявила, що в українському офісі з керівництвом Amnesty International розійшлись ціннісно.

"Я говорила з представниками Amnesty з десятків країн світу, щоб позицію України та українців було почуто. Також я неодноразово говорила з вищим керівництвом, яке, на жаль, в цій ситуації не здійснило належних кроків аби захистити інтереси людей, на чиє благо працює організація і весь правозахисний рух. На додачу до відсутності належної реакції, відбулось ігнорування великої активістської ініціативи людей з усього світу, яких обурив цей прес-реліз", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала матеріал, в якому повідомила, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, чим наражає на небезпеку життя людей. В організації заявили, що "це порушує закони війни, але жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну правозахисну організацію Amnesty International не створювати фальшиву реальність, а говорити правду про злочини окупаційної армії Російської Федерації в Україні.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер інформаційної операції для дискредитації ЗСУ і підриву поставок озброєння з боку західних партнерів.

Після скандалу через зміст доповіді генсек Amnesty International Агнесс Калламар заявила, що за хвилею критики публікації стоять російські та українські боти, які бажають війни.

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