Там "жалкують про біль", завданий українцям.

Організація Amnesty International перепросила за свій звіт, в якому звинуватила Україну в тому, що військові наражають на небезпеку мирних мешканців.

Про це йдеться в заяві організації, опублікованій Sky News і Reuters.

Правозахисна група заявила, що "глибоко шкодує", що її звіт викликав гнів. При цьому Amnesty не відмовляється від висновків, викладених у звіті.

"Пріоритетом Amnesty International в цьому і будь-якому іншому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб.дійсно, це було нашою єдиною метою під час публікації останнього дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо наші висновки, ми шкодуємо про заподіяний біль", - йдеться в заяві.

В організації заявляють, що нібито щодні дії українських сил, які вони задокументували, "не виправдовують порушення з боку Росії"

"Це не означає, що Amnesty International покладає на українські сили відповідальність за порушення, вчинені російськими військами, або що українські військові не вживають адекватних запобіжних заходів в інших частинах країни", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, Amnesty International відвідала 19 міст і сіл в Україні. Організація опублікувала свої висновки у звіті. Акцент був зроблений на тому, що українські війська і озброєння нібито знаходяться в житлових районах, що піддає мирних жителів небезпеці, оскільки провокує вогонь з боку РФ по житлових забудовах.

Звіт підхопили російські пропагандисти. Він дав їм можливість стверджувати, що українці використовують мирних жителів як "живий щит".

Голова Мінреінтеграціі Ірина Верещук назвала заяву Amnesty International "абсурдною і образливою", а президент України Володимир Зеленський засудив Amnesty International за спробу амністувати Росію.

Посол Британії в Києві емоційно прокоментувала заяву Amnesty International і нагадала, що українцям загрожують російські ракети.

Глава Amnesty International в Україні Оксана Покальчук пішла у відставку після того, як на неурядову організацію обрушився гнів через звіт щодо України.

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