Безпрецедентне рішення: ЄСПЛ усунув луганську юристку, яка подавала позови від імені загиблих переселенців

ЄСПЛ покарав українську юристку, яка засипала Страсбург сумнівними скаргами про Донбас.

Європейський суд з прав людини ухвалив безпрецедентне рішення не брати до розгляду жодну скаргу, до підготовки якої причетна адвокат з України Наталія Целовальніченко.

Про це йдеться у офіційному повідомленні Суду, копія якого є в розпорядженні "Європейської правди".

Судді ЄСПЛ вирішили, що "практикуючий адвокат з Києва Наталія Євгенівна Целовальніченко отримує заборону представляти або будь-яким іншим чином допомагати заявникам до ЄСПЛ як у поданих до Суду, так і у майбутніх скаргах".

Це рішення - безпрецедентне, адже така можливість не передбачена напряму правилами Суду. Однак ЄСПЛ ухвалив його через системну деструктивну діяльність українського адвоката.

"Суд відсторонив Целовальніченко з огляду на її шахрайську та образливу діяльність, зокрема, через те, що у низці документів, які вона подала до Суду, є очевидні ознаки підробки, а частина скарг подані від вже загиблих людей без повідомлення суду про їх смерть", - йдеться у повідомленні.

ЄСПЛ вже звернуся до уряду України з проханням проінформувати про причини цього рішення органи адвокатського самоврядування.

Наталія Целовальніченко – юристка з Луганську, яка зараз веде адвокатську практику в Києві.

Фахівцям у тематиці ЄСПЛ людини вона відома через те, що спробувала "завалити" ЄСПЛ скаргами на Україну через військові дії на Донбасі. Переважна більшість скарг, підготовлених за її участі, вже відхилені як неприйнятні.

"До нас звернулися більше ста осіб, які стверджували, що їхні будівлі зруйновані через обстріли...Людина подає копію свого паспорту, де є реєстрація, приміром, у Донецькій області, і фотографію якогось зруйнованого будинку. Який між ними зв'язок? Абсолютно невідомо", - пояснювала тоді суддя від ЄСПЛ Ганна Юдківська.

Як повідомлялося раніше, ЄСПЛ може офіційно визнати, що Росія контролює ОРДЛО і несе відповідальність за порушення прав людини на цій території.