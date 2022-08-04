Міністр зазначає, що заяви організації звучать як "неповага до ЗСУ".

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук назвала заяву Amnesty International "абсурдною та образливою".

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Не хочу давати оцінку Amnesty International як організації. Але заяву вони зробили абсурдну та образливу. Договорилися до того, що майже звинуватили Збройні Сили України у створенні небезпеки для цивільних осіб. їх заяву можна зрозуміти так, що нібито українська армія створює небезпеку для українських громадян", - зазначила чиновник.

Водночас вона не вважає, що ця правозахисна організація "хотіла зробити щось погане".

"Може, це невдалий підбір слів або, може, невдалі акценти. Але ці заяви звучать як неповага до ЗСУ і до нас - українців. А ми не любимо, коли нас не поважають. Зрештою, ми на своїй землі, воюємо за свою землю і за майбутнє наших дітей. Повчати нас і читати нам мораль не треба", - написала Верещук.

Війна в Україні та Amnesty International:

4 серпня 2022 року стало відомо про те, що Amnesty International опублікувала матеріал, в якому повідомила, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, чим наражає на небезпеку життя людей. В організації заявили, що "це порушує закони війни, але жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії".

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Amnesty International.

У коментарі журналістам Подоляк повідомив, що будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер інформаційної операції з дискредитації Збройних сил України та підриву поставок озброєння з боку західних партнерів.

У Міноборони відповіли на заяву Amnesty International про бази ЗСУ в лікарнях і школах

Резніков жорстко відреагував на скандальну заяву Amnesty International.

Вас також можуть зацікавити новини: