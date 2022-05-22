Ворожий агент хотів призватися до бойового підрозділу української армії, зазначили в Службі безпеки України.

На Житомирщині Служба безпеки України запобігла проникненню російської агентури до лав бойового підрозділу Збройних сил України.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"На Житомирщині СБУ затримала російського агента, який хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів", - зазначив він.

За даними СБУ, до цього зрадник допомагав загарбникам під час тимчасової окупації одного з населених пунктів.

Крім того, на Донеччині затримано мешканця Краматорського району, який був завербований окупантами для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.

Раніше стало відомо, у Дніпрі співробітники СБУ нейтралізували групу "сплячих агентів" Федеральної служби безпеки РФ. Зловмисники займалися диверсійною та розвідувальною діяльністю.

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