Їй може загрожувати покарання до трьох років позбавлення волі.

В Україні судитимуть заступницю директора житомирського ліцею № 25, яка на початку повномасштабного вторгнення російських військ виправдовувала агресію Путіна та чекала на "руський мір".

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, посадовиця говорила, що "Росія нічого такого не хотіла, це Україна її спровокувала", "якби наше керівництво держави могло домовитись, йшло б на поступки РФ, то ми б не знали, що таке війна", "збройні сили Російської Федерації ведуть визвольну боротьбу проти націоналістичних рухів та чинної влади", "ведення військ РФ в Україну, а також запровадження так званої "політики Путіна" у нашій державі піде на користь її розвитку".

Зазначається, що думка педагога не змінилась й після того, коли 4 березня 2022 року російська армія поцілила ракетою у навчальний заклад. Приміщення було неможливо відновити, тож його знесли. При цьому заступник директора у знищенні ліцею звинуватила українську владу.

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Обурившись з приводу такої позиції керівниці, педагогічний колектив звернувся до правоохоронців. Наприкінці жовтня справу передали до ДБР. Наразі жінка відсторонена від займаної посади.

Жінку обвинувачують у виправдовуванні, визнанні правомірною та запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також у визнанні правомірною тимчасової окупації території України (ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України). Їй може загрожувати до 3 років позбавлення волі.

Виправдання агресії РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у березні правоохоронці повідомили про підозру підполковнику управління Служби безпеки України в Рівненській області - жінка виправдовувала агресію РФ та поширювала фейки російської пропаганди.

Нещодавно в Одесі поскаржилися на таксиста, який казав, що Україні "треба бути з Росією", а також називав зґвалтування "витратами війни".

У квітні в Україні викрили мережу прокремлівських інтернет-агітаторів, серед яких був посадовець Державного підриємства "Антонов".

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