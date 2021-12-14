Водночас вони планують про всяк випадок опитати своїх депутатів, де ті будуть у святковий період.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що "СН" наразі не планує ініціювати позачергові засідання Верховної Ради до кінця року.

Про це він сказав під час брифінгу після засідання фракції, відповідаючи на запитання УНІАН, чи ініціюватиме їхня фракція позачергові засідання парламенту до кінця року.

"Позачергове не плануємо зараз. Але можуть бути теоретичні обставини. Тому ми усе одно робимо опитування всіх депутатів, щоб зрозуміти, де хто буде знаходитися на новорічні, після новорічних. Для того, щоб просто розуміти наявність депутатів", - зазначив голова фракції.

Арахамія також повідомив, що "СН" не планує робити ніякий "підсумковий захід" року.

Читайте такожГогілашвілі звільнений з посади заступника очільника МВС"Ми зробимо підсумковий захід, зробимо там якийсь фуршет - нам скажуть, що це новорічний корпоратив... Не зробимо фуршет - скажуть, що це було якесь свято. Тому вирішили, що не будемо, а зробимо в Зумі. Всі по округах роз'їдуться і там поспілкуємося", - розповів він.

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Автор: Таня Поляковська