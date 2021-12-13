Він планує ініціювати зміни до законодавства в січні.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступає за посилення відповідальності за брехню щодо громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу після засідання фракції.

"Я особисто завжди виступав за те, щоб посилити відповідальність... У нас же є кримінальна відповідальність за недостовірну інформацію, яку ми даємо в деклараціях. Саме таким чином я пропоную зробити кримінальну відповідальність за брехню стосовно громадянства чи подвійного громадянства", - наголосив Арахамія.

На його думку, тоді "все стане на свої місця".

Читайте також"Будемо перевіряти": Стефанчук дасть депутатам список книжок для читання на новорічні свята і на літо (відео)"Якщо хтось буде знати, що він збрехав, а потім це виявиться, і це кримінальний злочин, тоді, повірте мені, більшість людей будуть вказувати цю інформацію... Я буду це робити, думаю, в січні, у вигляді законодавчої ініціативи. Просто зміни до відповідальності за недостовірну інформацію в декларуванні", - повідомив депутат.

Раніше народний депутат від "СН" Олександр Качура ініціював перевірку наявності американського громадянства у голови фракції СН Давида Арахамії та голови партії Голос Кіри Рудик.

Арахамія заявив, що не має подвійного громадянства, і готовий це довести.

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Автор: Таня Поляковська