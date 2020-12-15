Планується узгодження кандидатів на посади міністрів енергетики, освіти та міністра у справах ветеранів.

Сьогодні о 18 вечора народні депутати від "Слуги народу" збираються на засідання фракції в КВЦ "Парковий". Планується обговорення кандидатур на посади трьох міністрів.

Як повідомило джерело УНІАН, засідання о 18:00 відкриє зі вступним словом президент України Володимир Зеленський.

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Після чого обговорять кандидатуру Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єра, міністра енергетики (18:30 - 19:00).

Далі-кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти (19:00-19:30).

Третє питання - обговорення кандидатури Юлії Лапутіної на посаду міністра у справах ветеранів (19:30-20:00).

На кожне запитання відведено по півгодини - 10 хвилин доповіді кандидата і 20 хвилин на запитання від депутатів. Організатори обіцяють закінчити не пізніше 20:30.

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Автор: Тарас Сидоржевський