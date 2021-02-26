Кравчук розповіла, що депутати їдуть у відрядження за свій рахунок.

Триденні вихідні 6, 7 і 8 березня група депутатів фракції "Слуга народу" проведе в Туреччині.

Читайте такожСтало відомо, що розглядатимуть на сьогоднішньому засіданні РНБОПро це в коментарі OBOZREVATEL розповіла заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

За її словами, депутати проведуть робочі зустрічі в Стамбулі, а також відвідають головні визначні пам'ятки.

"Цього року у депутатів моєї депутатської групи (10 людей) буде відрядження до Туреччини, Стамбул. Ми будемо мати досить цікаву програму, в тому числі запланована зустріч з Вселенським Патріархом. Будемо раді йому особисто передати запрошення в Україну, відвідати Київ на 30-ту річницю Незалежності України" - сказала Кравчук.

Також нардепи планують зустрітися з турецькими парламентарями та відвідати ліцей імені Т.Г. Шевченка. Дирекції ліцею подарують українські книги.

"Це буде більше робоче святкування. Це відрядження, але ми їдемо за свій рахунок. Звичайно, скористаємося можливістю і у вихідний день відвідаємо головні визначні пам'ятки. Для мене це буде перший візит до Стамбула, не тільки робочі зустрічі цікаві, а й просто побачити історичні місця", - додала Кравчук.

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Автор: УНІАН