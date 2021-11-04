Це питання може бути обговорене вже наступного тижня.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що народний депутат від "СН" Артем Дмитрук у своїй позиції не завжди сходиться з позицією фракції, і може бути розглянуто питання про його виключення з фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Арахамія сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи Дмитрука виключатимуть з фракції, Арахамія повідомив: "Будемо визначатися, я думаю, наступного тижня, будемо обговорювати питання".

На запитання, чи Дмитрук зараз дотримується лінії фракції, депутат сказав: "Я вважаю, що він виляє від фракції. Є люди, які йдуть проти, просто кажуть: "Я вже не з фракцією". А є люди, які виляють. От він зараз виляє - колись "так", колись "ні". Тобто, мені важко визначитись. Ті кольори, які він використовує в своїй медійній кампанії в Одесі, точно не мають зеленого кольору".

Арахамія також припустив, що голоси за виключення Дмитрука з фракції знайдуться.

Реакція Дмитрука

У коментарі PavlovskyNews "слуга "заявив, що йому "не зовсім зрозуміло, якою мовою розмовляє Арахамія". Він припустив, що "це мова джунглів і Арахамія там - Мауглі".

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Дмитрук також заявив, що Арахамія давно не спілкувався на вулиці з людьми і не намагався розв'язувати їхні проблеми.

"Моя ідеологія не змінювалася протягом цих двох років. Мої погляди, моє ставлення і взаємодія з людьми, моя робота на окрузі теж не змінювалися. А ось ваші погляди, позиції, ідеологія кардинально помінялися. Тому рішення за вами. З мене "слуга народу" не вийде ніколи", - заявив депутат.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 листопада, перший заступник голови Верховної Ради, голова партії "СН" Олександр Корнієнко на питання про можливі майбутні виключення депутатів з фракції або партії зазначив: "Я зараз проводжу службове розслідування. У нас зникла заява пана Дмитрука (ймовірно, мова йде про заяву Артема Дмитрука про вступ до партії - УНІАН). Або це була якась спланована акція, або просто юридична така некоректна крадіжка. Не крадіжка, а знаєте, десь губляться документи, ми кілька разів переїжджали".

За словами Корнієнка, якщо фракція піднімає питання про виключення депутата з фракції, то, як правило, його автоматично виключають і з партії.

"Як складатиметься ситуація, мені зараз важко спрогнозувати, але та риторика, яку проводить пан Артем, вона точно вже якась не "слуг народу", а інших партій, зокрема тих, які названі іменами тих, хто в санкціях", - додав Корнієнко.

Автори: Юрій Годован, Таня Поляковська