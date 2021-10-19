Дмитрук стверджує, що зробить усе можливе, аби цього не сталося.

Депутат від "Слуги народу" Артем Дмитрук звинуватив покійного українського митця Олександра Ройтбурда у "педофілії" та "наркоманії".

Відповідний ролик "слуга" опублікував у Facebook.

Він заявив, що підписався під зверненням до Зеленського про присвоєння Одеському художньому музею статусу національного, але категорично виступає проти графи про присвоєння культурному закладу імені його покійного керівника Олександра Ройтбурда.

"Одеському художньому музею присвоїли статус національного, я це звернення на ім’я президента підписував, але коли я дізнався, що крім статусу національного в указі є ще одна графа – "імені Олександра Ройтбурда". Це педофіл, наркоман, людина, яка розбещувала суспільство, одеситів, дітей, студентів", – заявив Дмитрук.

Депутат додав, що зробить усе, щоби цього не сталося.

У відповідь український митець, заслужений діяч мистецтв України, Євгеній Гендін назвав Дмитрука "шматком зеленого лайна".

"Ви шматок зеленого лайна, піднятий соціальним (закреслено: фекально-дренажним насосом) ліфтом на поверхню. Ви – мерзота, народний депутат Дмитрук. Ви, Дмитрук, безумовно, сферичний ганд***. Ось", – написав Гендін.

Олександр Ройтбурд помер 8 серпня 2021 року від тривалої хвороби. Митець очолював Одеський художній музей з 2018 року. Представник південноукраїнської художньої школи й постмодернізму.

Куратор низки українських виставок; експонувався у Києві, Одесі, Москві.

Ройтбурд мав активну громадянську позицію – був одним з перших учасників одеського Євромайдану, робив контроверсійні заяви щодо мовного закону й подолання наслідків русифікації регіонів; виступав за звільнення українських бранців Кремля.

Що відомо про Дмитрука

Народився у Козятині Вінницької області. Депутат-мажоритарник від Одеської області. Керівник спортивного клубу; член правоохоронного комітету Ради.

У червні цього року охорону Дмитрука звинуватили у нападі на інвесторів у депутатській приймальній в Одесі.

Дмитрук брав участь у пропагандистському фільмі блогера, підозрюваного у держзраді, Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі, виправдовуючи агресію озброєних та проросійськи налаштованих громадян, котрі хотіли захопити владу в місті.

9 травня 2020 року депутат брав участь в організованому "Партією Шарія" автопробігу.

Автор: Яна Ставська