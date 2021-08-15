Раніше стало відомо, що у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим Костянтина Павлова.

Після смерті міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова виконувати його обов'язки буде секретар міської ради Олександр Котляр.

Про це повідомив народний депутат України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович на своїй сторінці в Facebook.

"Після смерті Костянтина Павлова виконувати обов'язки мера Кривого Рогу буде член партії "Слуга народу" Олександр Котляр", - написав він.

Читайте такожПоліція відкрила кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу

Мер Кривого Рогу Павлов мертвий - що відомо

15 серпня стало відомо, що у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Труп чоловіка знайшов знайомий загиблого.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті міського голови Кривого Рогу.

Автор: Тамара Отовська