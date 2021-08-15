Після смерті міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова виконувати його обов'язки буде секретар міської ради Олександр Котляр.
Про це повідомив народний депутат України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович на своїй сторінці в Facebook.
"Після смерті Костянтина Павлова виконувати обов'язки мера Кривого Рогу буде член партії "Слуга народу" Олександр Котляр", - написав він.
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Мер Кривого Рогу Павлов мертвий - що відомо
15 серпня стало відомо, що у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Труп чоловіка знайшов знайомий загиблого.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті міського голови Кривого Рогу.