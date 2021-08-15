Депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович написав, що тільки вчора з ним розмовляли однопартійці, і він був веселим.

Колеги по партії мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого знайшли застреленим на порозі свого будинку, не вірять в те, що він міг вчинити самогубство.

На своїй сторінці в Facebook депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович написав, що тільки вчора з ним розмовляли однопартійці, і він був веселим.

"Якщо нам зараз почнуть розповідати, що весела життєрадісна, віруюча людина Костянтин Павлов наклав на себе руки – в цю маячню ми вірити не будемо! Я розмовляв з ним два дні тому. Наші однопартійці розмовляли з ним вчора - він був веселий розповідав про свої плани", - написав Рабінович.

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Автор: Денис Прядко