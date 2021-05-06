Як показало соціологічне дослідження Центру Разумкова, Володимир Зеленський має найвищий рівень підтримки громадян серед політиків.

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то у другому турі нинішній президент Володимир Зеленський переміг би і лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, і співголову партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка.

Про це свідчать дані опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року.

За даними опитування, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський - 28% (тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). За Порошенка готові проголосувати 18%, а за Бойка - 14,5%.

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При цьому голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко готові підтримати 10,5% опитаних, лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка - 6%, екс-прем’єр-міністра Володимира Гройсмана - 3%, голову Радикальної партії Олега Ляшка - 3%.

Ще по 2% опитаних готові голосувати за голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка, представника ВО "Свобода" Руслана Кошулинського.

Мера Києва Віталія Кличка і представника партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула - по 1%.

Другий тур виборів

Зеленський, у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком, отримав би 60,5% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, а Порошенко - 39,5%.

У випадку виходу до другого туру Зеленського і Бойка, за нинішнього президента готові проголосувати 71% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, а за Бойка - 29%.

Що відомо про опитування

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Автор: Надя Пришляк