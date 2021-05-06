Найбільшу підтримку мала б партія "Слуга народу".

П’ять партій пройшли б до Верховної Ради, якби вибори відбулися найближчим часом.

Як повідомляє прес-служба Українського центру економічних і соціологічних досліджень імені Олександра Разумкова, про це йдеться у результатах опитування, проведеного з 22 по 29 квітня.

Так, якби найближчим часом відбувалися вибори до ВР, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу" - 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме. За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос 18% опитаних, за "Опозиційну платформу - за життя" - 15%, за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 11%.

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Водночас за партію "Українська стратегія Гройсмана" готові голосувати 3% опитаних, за "Голос" - 3%, Радикальну партію Олега Ляшка - 2,5%, за ВО "Свобода", "Партію Шарія" та партію "Громадянська позиція" - по 2%.

Також за партії "Опозиційний блок" та "УДАР Віталія Кличка" голосували б по 1% опитаних.

Що відомо про опитування

У дослідженні методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів взяли участь 2 тис. 021 українців віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Зазначимо, за даними іншого опитування, проведеного КМІС, до Ради зараз можуть пройти п'ять партій.

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Автор: Надя Пришляк