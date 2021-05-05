У трьох партій зросла підтримка, про що свідчать дані квітневого опитування.

У квітні у порівнянні з лютим зросла підтримка партій "Слуга народу", "Громадянська позиція" та "Національний корпус".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 16 по 22 квітня.

"Порівняно з лютим, зросла підтримка "Слуга народу" (на 5,8% серед тих, хто визначився з вибором). Крім того, підвищився рейтинг "Громадянської позиції" (на 1,9%) і "Національного корпусу" (на 0,7%). Натомість простежується зниження рейтингу "ОПЗЖ" (на 4,6%), "Батьківщини" (на 3%), "Голосу" (на 2,1%). Своєю чергою рейтинг "Євросолідарності" не змінився", - зазначають соціологи.

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Так, станом на 16-22 квітня, відносно найбільшу підтримку має партія "Слуга народу", яку підтримали 14,5% серед усіх респондентів, що становить 21,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором.

На другому місці – "Європейська солідарність", яку підтримують 12% серед усіх респондентів і 17,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Далі – "Опозиційна платформа – За життя" (8,3% і 12,2%) та "Батьківщина" (7% і 10,2%), а також "Сила і Честь" (5,2% і 7,6%).

Підтримка інших партій нижче прохідного бар’єру, хоча відносно наближені до нього Радикальна партія (2,8% і 4,1%), "Українська стратегія Гройсмана" (2,7% і 3,9%) та "Громадянська позиція" (2,5% і 3,7%).

Що відомо про опитування

Київський міжнародний інститут соціології з 16 по 22 квітня провів опитування в усіх регіонах України (крім окупованих територій Криму та Донбасу).

2003 респонденти були опитані методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: Антоніна Доломанжи