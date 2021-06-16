Перший заступник голови фракції "Слуга народу" пропонує 10 депутатам, які створили об'єднання "Справедливість", піти з парламенту і створити партію.

У парламенті мають залишатися представники "канонічного" "Голосу", а 10 представників фракції мають скласти мандат народного депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи сьогоднішню ситуацію, коли 10 депутатів з фракції "Голос" оголосили про створення об'єднання "Справедливість" у парламенті.

Він зазначив, що необхідно виконувати українське законодавство, і якщо є заяви про вихід, то це має бути вихід з фракції "Голос", відповідно, складення депутатського мандату, і до парламенту увійдуть наступні за списком представники партії "Голос". "Якщо ти говориш, що ти виходиш звідкись, то треба виходити. Бо знаєте, як буває на вечірці - ти так виходиш, але не виходиш. І всі думають, що ти вже пішов, а ти ще не пішов і там ще ходиш дві години…", - зауважив перший заступник голови фракції "СН".

Також Корнієнко вважає, що 10 депутатів з "Голосу" мають скласти мандат. "Мандат на стіл, заяву, і зала (йдеться про парламентську залу, тобто про голосування народних депутатів - УНІАН) підтримає (це рішення - УНІАН)", - наголосив він.

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Депутат зазначив, що в такому разі до парламенту прийдуть нові члени партії "Голос". За його словами, "ці хлопці і дівчата - фахові" та "патріотичні класні люди", і вони можуть "їхати по країні і створювати нову партію разом із Сергієм Притулою". "А в Раді нехай працюють представники канонічного "Голосу", - сказав Корнієнко.

Він зауважив, що "оскільки з партії "Слуга народу" опоненти не можуть "гризтися", то наші опоненти змушені вже між собою "гризтися".

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Притула оголосив, що залишає "Голос" і розкритикував керівництво партії.

Сьогодні, 16 червня, на засіданні парламенту оголосили про розкол у фракції "Голос". 10 народних депутатів, які були обрані на виборах від партії "Голос", заявили про створення об'єднання "Справедливість".

До об’єднання "Справедливість" увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

Коментуючи це рішення, Юрчишин висловив переконання, що депутатів, які створили власне об'єднання "Справедливість", не виключать з фракції "Голос", оскільки, на його думку, це знищить фракцію, а складати мандати вони не збираються.

Устінова заявила, що засідання фракції не відбуваються вже понад три місяці.

Народний депутат від "Голосу" Андрій Осадчук заявив, що сьогодні відбудеться засідання політичної ради партії "Голос", члени якої розглянуть ситуацію, що склалася у їхній парламентській фракції.

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Автор: Надя Пришляк