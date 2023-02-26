Він зазначив, що в будь-якому випадку Європа повинна бути готова підтримувати Україну тривалий час.

Європі треба готуватися підтримувати Україну у тривалій перспективі, незалежно від надії на якнайшвидшу перемогу Києва, і при цьому не виключати менш оптимістичні сценарії.

Таку думку висловив президент Чехії та екс-генерал НАТО Петер Павел в інтерв’ю Суспільному. "Ми повинні сподіватися на краще. Але ще краще бути готовим до гірших сценаріїв... Повинні визнати, що війна може не закінчитися цього року, перетворитися на заморожений конфлікт... Ми повинні бути до цього готові", - сказав Павел.

У зв'язку з цим він зазначив, що важливо забезпечити Україну всім необхідним - військовою технікою і фіндопомогою, щоб продовжити захист і перетворити його на перемогу України.

Відео дня

"Але ми також повинні бути готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, і при цьому мати змогу пояснити це нашому населенню", - підкреслив чеський президент.

Екс-генерал НАТО додав, що очікував ескалаційної риторики від Кремля у відповідь на допомогу Заходу Україні, оскільки це передбачає його доктрина.

"Для НАТО потрібен більш рішучий підхід та вказування на те, що ми не порушуємо міжнародне право", - зазначив президент.

Позиція Петера Павела щодо війни в Україні

Новий президент Чехії закликає продовжувати тиск на РФ і висловлює підтримку Україні.

В інтерв'ю чеським ЗМІ він заявив, що європейські санкції підривають спроможність РФ вкладати більше грошей у війну проти України.

Відразу після перемоги на президентських виборах Петер Павел провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським і завірив у підтримці. У свою чергу Зеленський запросив його відвідати Київ.

Вас також можуть зацікавити новини: