Білий дім згорнув групу, яка тиснула на РФ, щоб прискорити переговори, - Reuters

Ця новина посилила занепокоєння серед союзників США в Європі, особливо напередодні саміту НАТО.

Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила діяльність міжвідомчої робочої групи, яка мала розробити стратегії тиску на Росію для пришвидшення мирних переговорів з Україною. Про це повідомили троє американських чиновників на умовах анонімності у коментарі Reuters.

Ініціатива була створена навесні та координувалась Радою національної безпеки США. До її складу входили представники Держдепу, Пентагону, Мінфіну та розвідки. Вона мала на меті сформувати єдину політику, яка б змусила Кремль сісти за стіл переговорів. Одним із координаторів був Ендрю Пік — відповідальний за напрям Європи та Росії у Раді нацбезпеки. Його, як і всю команду з українського напрямку, звільнили в травні в межах великої чистки в Білому домі.

Згортання роботи стало очевидним ще в травні, коли стало зрозуміло, що Трамп не бажає конфронтації з Москвою, попри свої передвиборчі обіцянки припинити війну "в перший день президентства". Замість активізації дипломатичних зусиль, президент почав висловлювати сумніви щодо необхідності подальшого американського посередництва в мирному врегулюванні.

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Ця новина посилила занепокоєння серед союзників США в Європі, особливо напередодні саміту НАТО. Критики зазначають, що поміркована риторика Трампа щодо Росії і його відмова чітко підтримати Україну може розхитати єдність Заходу.

Трамп підігрує Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Трамп останнім часом робить суперечливі заяви із симпатією та критикою щодо Москви. Зокрема, президент США перед самітом Групи семи (G7) у Канаді наголосив, що виключення РФ з G8 було помилкою.

Водночас видання Politico писало, що у президента США може з’явитися настрій вдарити по Росії санкціями у найближчі тижні. За словами колишнього помічника Дональда Трампа з нацбезпеки Фреда Флейца, президент США відчуває неповагу з боку російського диктатора Володимира Путіна через його відмову серйозно ставитися до мирних перемовин з Україною.

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